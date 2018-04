Menino de 10 anos precisa de doação de medula óssea

Connect on Linked in

João, um menino de 10 anos, de Silves, precisa de um transplante urgente de medula óssea e a família procura um dador compatível.

O rapaz está internado no Hospital da Estefânia, em Lisboa, onde luta há vários meses contra uma doença grave que só é curável com um transplante de medula óssea, pelo que aguarda que surja com urgência um dador compatível, em Portugal ou no estrangeiro.

Quem quiser ajudar o pequeno João pode inscrever-se como dador de medula óssea. Para isso, deverá ter entre 18 e 45 anos e deslocar-se a qualquer serviço de sangue hospitalar. Outra alternativa é ligar para o telefone 217504100 ou contactar o e-mail [email protected]

Os dadores, numa primeira fase, apenas precisam de tirar um pouco de sangue para verificar a possível compatibilidade. A amostra doada entrará no cadastro de doadores, em que se analisará a compatibilidade com o tipo sanguíneo do João e de outras pessoas que precisem de medulas.

Por isso, e por serem precisos muitos dadores para se conseguir arranjar um compatível, foi criada uma campanha com o objetivo de pedir a colaboração de pessoas neste momento que a família descreve como “muito frágil”. O menino e a sua família agradecem toda a ajuda.

Refira-se que o João é filho do antigo diretor do Rallye do Algarve, João Aires de Gois.

Nuno Couto|Jornal do Algarve