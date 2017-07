Memorial a Santos Pereira no aniversário da Associação Oncológica do Algarve

Connect on Linked in

No âmbito do 23º aniversário da fundação da Associação Oncológica do Algarve (AOA), que se assinala neste mês de julho, está a ser feita uma homenagem ao pai da AOA, o médico José Alberto dos Santos Pereira, que faleceu no passado dia 1 de fevereiro, aos 80 anos.

Assim, a partir desta semana, quem visitar a sede da AOA, em Faro, poderá ter acesso a “um memorial em memória de um homem que viveu uma vida pela vida!”.

Santos Pereira foi o grande impulsionador da luta contra o cancro no Algarve, tendo ajudado milhares de vítimas desta doença ao longo da sua vida.

A instituição foi fundada em 1994 por um grupo de pessoas com experiência pessoal e profissional de problemas associados ao cancro, com destaque para o médico cirurgião Santos Pereira, que esteve no grupo inicial que fundou a associação. Antes disso, o médico tinha desempenhado funções durante largos anos no hospital de Faro.

“Nesse tempo, os doentes oncológicos eram frequentemente forçados a percorrer 300 quilómetros para terem acesso a consultas e tratamentos em Lisboa”, recordou numa das entrevistas ao JA.

“Na altura era muito difícil – e em muitos casos impossível – de conseguir consultas e tratamentos na região por falta de capacidade de resposta local”, lembrava Santos Pereira, frisando que “ao longo destas duas décadas a AOA tem testemunhado uma maior disponibilidade de meios no tratamento do cancro e mais apoio ao doente oncológico, particularmente no que se refere à patologia mamária”, sublinhou o fundador da AOA, numa entrevista que concedeu ao JA há mais de um ano.

NC|JA