Melhor maio nos últimos 17 anos para a hotelaria algarvia

Em maio de 2017, as unidades de alojamento do Algarve registaram uma das ocupações mais altas desde que se iniciaram os registos da Associação de Hotelaria e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em 1996.

A taxa de ocupação global média/quarto foi de 73%, o que representa uma subida de 4,4% em relação ao ano anterior.

Segundo os dados provisórios da AHETA, os mercados que mais subiram em maio de 2017 foram o britânico (+12,9%), o irlandês (+15,5%) e o francês (+7,2%).

Já o volume de vendas aumentou 14 por cento durante o mês, sendo que, em termos acumulados, desde o início do ano, “a taxa de ocupação quarto regista uma subida de 5,7%”.

Por zonas geográficas, as maiores subidas ocorreram nas zonas de Tavira (+15,1%), Monte Gordo/VRSA (+5,5%) e Vilamoura/Quarteira/Quinta do Lago (+5,2%). Albufeira, a principal zona turística do Algarve, registou uma subida de 3,1%.

NC|JA