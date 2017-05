Meia Maratona de Lagos e Campeonato do Algarve de Fundo a 14 de maio

Connect on Linked in

É já no próximo domingo que se corre sobre a água! A XXIX Meia Maratona Intermarché Marina de Lagos, uma das provas mais antigas e únicas do circuito algarvio e nacional, realiza-se a 14 de maio.

Este ano, pela primeira vez, a prova vai incluir o Campeonato do Algarve de Fundo. Para esta edição, o objetivo da organização é selar um novo recorde na corrida e elevar a fasquia no número de inscrições.

150 metros sobre a água são, sem dúvida, uma das maiores bandeiras da Meia Maratona de Lagos. Na chegada à meta, os atletas percorrem um dos pontões de amarração dos barcos, na marina da cidade, depois de atravessarem a Avenida dos Descobrimentos, cruzando o Forte da Ponta da Bandeira e a Praça do Infante, e passarem pela Meia Praia.

Para a XXIX Meia Maratona de Lagos os olhos vão estar centrados no queniano Daniel Kipchirchir Komen, campeão dos 1.500m no Campeonato do Mundo em 2007 e duas vezes vice-campeão mundial no Campeonato do Mundo de Pista Coberta, e um dos mais fortes candidatos à vitória final. O atleta, de 32 anos, tem como melhor marca 1h02h47. No sector feminino, a queniana Beatrice Chorondo e a portuguesa Mónica Silva prometem uma luta de grande nível. A queniana já percorreu a distância em 1h12m28, enquanto a atleta do Benfica tem como cartão-de-visita várias vitórias em Meias Maratonas disputadas em Portugal, bem como vários pódios a nível nacional e internacional.

Para André Santos, presidente do Olímpico Clube de Lagos, esta prova “é especial não só para a organização mas também para a cidade e para os atletas. A aproximação à meta, em que os atletas correm no passadiço da marina a poucos centímetros da água, tem vindo a ganhar fama e temos participantes de todo o país que querem participar na meia maratona onde se corre sobre a água”.

Relativamente à presente edição, “as expetativas são elevadas pois nos últimos anos tivemos uma média de 700 participantes e queremos chegar aos mil. Outro objetivo é selar um recorde da prova que vigora desde 1993 com a mais-valia de este ano se realizar em simultâneo com o Campeonato do Algarve de Fundo”, conclui André Santos.

Para além da prova principal, com partida em frente ao hotel Marina Club Lagos Resort e chegada na Marina de Lagos, junto à ponte levadiça, realiza-se também a Mega Caminhada Sopromar / Mini Maratona Hospital São Gonçalo de Lagos. Antes decorre uma mini-aula de zumba para aquecer os motores.

JA