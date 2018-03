Médicos estão preparados para responder a situações de catástrofe?

Connect on Linked in

Médicos que estiveram recentemente nas operações de socorro após os ataques terroristas de Manchester, Paris e Barcelona, vão participar no Encontro Internacional de Medicina de Catástrofe, no próximo dia 23 de março, na Universidade do Algarve. O objetivo é preparar os profissionais de saúde através das experiências vividas e das lições apreendidas em situações críticas e excecionais

O planeamento, a preparação, a organização, a operacionalização dos planos de emergência, o treino, a formação e a disciplina dos profissionais na intervenção em cenários de catástrofe e na resposta a situações de exceção com múltiplas vítimas, são alguns dos temas que vão estar em destaque no Encontro Internacional de Medicina de Catástrofe, que se realiza no próximo dia 23 de março, no grande auditório da Universidade do Algarve, no campus de Gambelas, em Faro.

Esta é uma iniciativa do Ministério da Saúde, organizada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, no âmbito da Comissão de Planificação da Resposta a Situações Críticas e de Exceção no Algarve, e que vai contar com um conjunto de especialistas nacionais e internacionais nesta área.

De destacar a participação do médico David Ratcliffe, que coordenou as operações após o ataque terrorista em Manchester, em maio de 2017, do médico Benoit Vivien, que abordará a sua experiência nos atentados de 2015, em Paris, e do médico Agusti Ruiz, que falará sobre as operações de socorro aquando do ataque terrorista, em agosto de 2017, em Barcelona.

Acontecimentos quer marcaram recentemente o país

No decorrer do encontro estarão ainda em debate as situações de exceção ocorridas em Portugal em 2017, nomeadamente, os incêndios que assolaram a zona centro do país no verão e o acidente ocorrido no Funchal, em agosto de 2017, com a queda de uma árvore de grande porte durante a romaria de Nossa Senhora do Monte, com a participação de Pedro Ramos e Vítor Almeida, médicos que coordenaram estas operações e que abordarão as experiências vividas e as lições apreendidas nestes dois acontecimentos que marcaram recentemente o país.

O encontro contará com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, assim como de dirigentes da Autoridade Nacional de Proteção Civil, do INEM, da ARS do Algarve, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, da Cruz Vermelha, da PSP, da GNR, das Forças Armadas, dos bombeiros, das autarquias, da Universidade do Algarve e da comunidade em geral. As inscrições são gratuitas mas limitadas à lotação da sala.

NC|JA