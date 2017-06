Matagais ameaçam urbanizações em Portimão

Connect on Linked in

A Câmara de Portimão identificou cerca de uma centena de espaços verdes com falta de manutenção, a maioria em zonas residenciais, que têm sido alvo de contestação – e receio – por parte de moradores. Alguns temem que um incêndio nestes matagais se propague aos prédios e provoque uma tragédia. A autarquia admite o problema e a falta de meios – que se agrava desde 2010 – e promete uma intervenção urgente de grande dimensão

Na maioria dos bairros e urbanizações do município de Portimão, o mato que há muito ali predomina, chegando a cercar passeios e caminhos, assim como as próprias moradias e prédios, uma situação que está a inquietar os moradores que residem a escassos metros do material combustível. Os residentes contaram esta semana ao JA que temem sobretudo pelo risco de incêndio que ali possa ocorrer. Ainda por cima, nesta época do ano em que o calor ‘aperta’ e o perigo é constante.

Até agora, ainda não houve nenhum foco de incêndio que despertasse a maioria da população para o perigo de conviverem com os matagais tão próximos das suas casas. Mas a falta de manutenção dos espaços verdes no município de Portimão tem sido muito contestada nos últimos anos por vários moradores. Ervas secas e vegetação com mais de um metro de altura, no meio dos quais de acumula lixo, formam o cenário que se encontra em muitos locais da cidade, muitos deles densamente habitados por residentes e turistas.

“Eu moro num rés-do-chão no meio da cidade (urbanização Barranco do Rodrigo) e tenho um jardim degradado ao fundo do meu quintal, com mato seco a perder de vista, bastando uma simples beata para que tenhamos aqui uma tragédia”, afirma ao JA António Fernandes, ainda marcado e transtornado pelas imagens dos incêndios numa torre habitacional de Londres e, mais recentemente, em Pedrógão Grande, que fizeram dezenas de vítimas…

Nuno Couto | Jornal do Algarve