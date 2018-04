“Masterchef” procura seniores com habilidades gastronómicas em Silves

Connect on Linked in

As provas de seleção do “Masterchef Sénior”, uma iniciativa promovida pela autarquia de Silves, arrancam esta semana. As provas decorrem nos Polos de Educação do Longo da Vida de Pêra (ontem, dia 10), de Tunes (no dia 12) e de São Bartolomeu de Messines (no dia 17), todas elas com início pelas 10h00.

Trata-se de um iniciativa lançada pela Câmara de Silves aos seniores do concelho e que os desafia a apresentarem pratos tradicionais que primem pela criatividade, sabor e boa apresentação. As inscrições decorreram até ao passado dia 28 de março, cabendo agora aos candidatos apresentarem as suas habilidades gastronómicas.

Neste concurso gastronómico, cada participante poderá concorrer com uma ou mais receitas, dentro das seguintes categorias: entradas, sopas, prato de peixe, prato de carne e sobremesa.

“As provas de seleção irão ter em conta os critérios de tradicionalidade da receita, criatividade, empratamento e gustação”, informa a autarquia.

NC|JA