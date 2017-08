Mariza vem atuar a Sagres para dar o “melhor de mim”

Connect on Linked in

Mariza subirá ao palco montado na Rua do Trovante/Praia da Mareta, em Sagres, no próximo sábado, dia 2 de setembro, pelas 22h15, para um concerto com entrada livre.

Considerada uma das mais importantes cantoras portuguesas e uma das mais aclamadas artistas internacionais, a fadista promete envolver o público num espetáculo único, levando-o numa viagem pelas suas sonoridades tão próprias e únicas.

Assim, neste espetáculo especial estará em destaque o seu último álbum “Mundo 360”, não ficando esquecidos outros grandes temas da artista, como a canção “Melhor de Mim”, lançada em 2015.

Detentora de uma voz potente, a cantora em 16 anos de percurso já vendeu mais de 2 milhões de discos em mais de 35 países, popularizando temas como “Ó Gente da Minha Terra” e “Chuva”.

A sua carreira internacional passa pelos palcos mais importantes de todo o mundo, entre os quais se destacam o Olympia de Paris, o Royal Albert Hall de Londres, a Frankfurt Opera, a Sydney Opera House, o Carnegie Hall de Nova Iorque, o Hollywood Bowl de Los Angeles, tendo sido a única artista portuguesa a atuar para mais de 16 mil pessoas neste espaço, ou o Walt Disney Concert Hall de Los Angeles.

Em Sagres, o espetáculo do próximo sábado, que é oferecido pelo município de Vila do Bispo e conta com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Cerveja Sagres, Delta Cafés e Licor Beirão, promete ser memorável.

JA