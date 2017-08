Mariza encerra Festival de Lucía em Castro Marim

Connect on Linked in

Mariza vai subir ao palco instalado no estádio de futebol de Castro Marim, este sábado, a partir das 22h00, para o concerto que encerra o Festival de Lucía, evento de homenagem a Paco de Lucía.

A fadista, que é “madrinha” e embaixadora do festival, levará a Castro Marim o seu concerto “Mundo”.

O Festival de Lucía começa esta sexta-feira, como um concerto do guitarrista espanhol Tomatito, às 22h00, no Revelim de Santo António. Antes, às 19h00, Tomatito fará uma “Serenata a Lucía”, em Monte Francisco, uma homenagem à mãe de Paco, Luzia Gomes, natural daquela localidade.

Além da música, o Festival de Lucía abraçou este ano outras expressões artísticas. Na Casa do Sal estará patente a exposição “Memória de Paco de Lucía”, uma exposição virtual dedicada à vida e obra do genial guitarrista. A pintura e a fotografia serão representadas por Carlos Saura, que fará, durante os dois, uma interpretação artística do festival. Carlos Saura dirigiu o filme “Carmen” (1983), com um elenco onde também entrou Paco de Lucía.

Num âmbito mais formativo, o Festival de Lucía acolhe, no dia 19, a partir das 18h00, duas ‘masterclasses’. A primeira, pelo jornalista e crítico musical Nuno Galopim, que podemos ler regularmente no Expresso, revista Blitz, Time Out e Metropolis, com o tema “Eurovisão: O artista e a Promoção da sua Geografia”. Segue-se a de “Guitarras do Mundo”, por Henrique Vieira, guitarrista e professor de Educação Musical e de Espetáculo e Multimédia, que irá explorar guitarras acústicas, abrindo um vasto leque de possibilidades através da utilização e fusão de técnicas que, normalmente, não estão relacionadas com determinados géneros musicais.

Enlaçados ainda com o Festival de Lucía estão as atuações do projeto “Amar Guitarra”, em Vila Real de Santo António, e da Academia Gracia Diaz, na Altura.