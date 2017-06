Marinha e SEF juntos no combate à imigração ilegal no Algarve

Print This Post

A Marinha e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizaram durante a última semana uma operação de investigação para repressão de eventuais fluxos de imigração ilegal, dirigida a embarcações em atividade na área marítima do sul do país.

​A operação, na qual não foi detetada qualquer infração, foi realizada pela lancha de fiscalização rápida “Escorpião”, atribuída ao dispositivo naval padrão no Algarve, com uma equipa do SEF embarcada.

Os inspetores do SEF procederam à identificação de possíveis embarcações com eventuais imigrantes ilegais a bordo, tendo sido realizadas diversas ações de vistoria no mar.