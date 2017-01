Maria Joaquina Matos recandidata-se à Câmara de Lagos

Connect on Linked in

A atual presidente da câmara, Maria Joaquina Matos, será novamente a candidata do PS à presidência da autarquia nas próximas eleições autárquicas, marcadas para outubro de 2017.

A decisão foi tomada na semana passada pela comissão política concelhia do PS Lagos, numa reunião onde votaram, por unanimidade, cerca de 30 militantes.

A atual autarca é filiada no Partido Socialista desde 1979, tendo ocupado anteriormente o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos, entre os anos 2002 e 2011. É presidente da autarquia desde 14 de outubro de 2013, tendo sucedido ao também socialista Júlio Barroso.

Nas últimas eleições autárquicas, Maria Joaquina Matos conquistou a presidência com quase 35% dos votos (quatro mandatos), contra 17,3% do PSD (1 mandato), 13,8% do PCP-PEV (1 mandato) e 13,4% do Grupo de Cidadãos XVIII (1 mandato). As forças políticas menos votadas neste concelho foram o CDS-PP/MPT (6,37%), BE (3,80%), PPM/PPV/PND (1,67%), numas eleições onde a abstenção atingiu 51,80%.

NC|JA