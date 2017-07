Marcus Ornellas vence Triatlo Lusitano Centenário em VRSA

Connect on Linked in

O atleta olímpico Marcus Ornellas (Sidney 2000 e Atenas 2004), do Louletano, e Liliana Veríssimo, do Núcleo Sportinguista da Golegã, foram os vencedores da segunda edição do Triatlo Lusitano Centenário, oitava prova do circuito de triatlo do Algarve, disputada no passado fim de semana em Vila Real de Santo António.

Na categoria de masculinos, a segunda posição foi para João Chagas (Lusitano/Frusoal) e a terceira para Rafael Batísta (Louletano), enquanto Louletano, Lusitano/Frusoal e Triatlon Costa de la Luz ocuparam o pódio por equipas, por esta ordem.

Em senhoras, a segunda foi Isa Parreira (Portinado), seguida de Marina Vaborskaya (FC Ferreiras), e o pódio coletivo foi para Portinado, Lusitano/Frusoal e Triatlon Huelva.

A prova principal contou com a participação de cerca de 150 triatletas, aos quais se juntaram mais de seis dezenas que participaram nos dois aquatlos jovens (natação e corrida) que decorreram paralelamente.

Quando faltam disputar três provas (Aquatlo Lagos, Duatlo Cross S. Brás e Triatlo de Vilamoura), o circuito do Algarve, em masculinos (11 equipas), é liderado pelo Lusitano/Frusoal (1220 pontos), seguido pelo Louletano (1220) e Portinado (1080).

Na classificação coletiva feminina (seis equipas) está na frente a Portinado (1170 pontos), seguido de Lusitano/Frusoal (1160) e CCD/Intermarché Lagos (840).

Triatlo Lusitano: Vencedores por categorias

Masculinos

Cadetes: João Chagas (Lusitano/Frusoal);

Juvenis: João Lopes (Portinado);

Seniores: Rafael Batista (Louletano);

V1: Juan González (CD Costa de La Luz);

V2: Marcus Ornellas (Louletano);

V3: Domingo Carrasco (CA Ayamonte);

V4: João Rita (BC São Brás);

V5: António Diaz (Triatlon Huelva).

Femininos

Cadetes: Marta Santos (Lusitano/Frusoal);

Seniores: Liliana Veríssimo (NS Golegã);

V1: Sandra Soldam (CE +3);

V2: Cláudia Santos (Lusitano/Frusoal);

V3: Carmén Costa (Triatlon Huelva).