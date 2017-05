Marco Rosa é o candidato da CDU em Castro Marim

Connect on Linked in

A CDU anunciou que Marco Rosa e João Dias serão os cabeças de lista à Câmara e à Assembleia Municipal de Castro Marim, respetivamente, nas próximas eleições autárquicas.

Marco Corriente Rosa é professor, tem 45 anos, é militante do PCP, dirigente sindical do Sindicato dos Professores da Zona Sul e foi membro do Conselho Nacional da Fenprof. Mestre em Psicologia Educacional e doutorado em Educação, é autor de vários trabalhos de investigação, artigos e comunicações em conferências e congressos. Também tem exercido funções como formador de professores e de formadores, em várias regiões do país. Já foi membro da Assembleia Municipal de VRSA em mandatos anteriores e candidato nos concelhos de VRSA, Tavira e Castro Marim.

Por seu turno, João Dias, tem 58 anos e nasceu em Alcoutim. É engenheiro técnico agrário, trabalha no Ministério da Agricultura e na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve. Nas últimas eleições autárquicas foi candidato a presidente da Câmara de Castro Marim pela CDU. Já foi candidato pela CDU às eleições autárquicas no concelho de Alcoutim.