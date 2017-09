“Maravilhas de Lagoa” reveladas no próximo sábado

Connect on Linked in

No próximo dia 2 de setembro, às 21h00, o Centro de Congressos do Arade, no Parchal, vai ser palco da gala “Maravilhas do Património de Lagoa 2017 – Olhar o Passado Rumo ao Futuro”. A entrada é livre.

Uma dezena de estruturas e sítios de valor patrimonial do concelho de Lagoa e que fazem parte da sua identidade estiveram em destaque durante o verão – Paisagem Natural da Orla Costeira, Promontório da Senhora da Rocha, Igreja de Nossa Senhora da Encarnação (Porches), Convento de S. José (Lagoa), Igreja de Nossa Senhora da Luz (Lagoa), Igreja de Santiago (Estômbar), Igrejas da Misericórdia: Lagoa e Estômbar, Parque Municipal do Sítio das Fontes, Capela de Santo António (Mexilhoeira da Carregação) e Casco urbano tradicional de Ferragudo – tendo sido eleitas, por voto eletrónico, as cinco preferidas dos lagoenses e dos visitantes, que vão ser apresentadas durante a noite do próximo sábado.

A gala das Maravilhas vai contar ainda com dança, música, vídeo e outras performances, com várias surpresas preparadas com a cumplicidade das associações locais, que apadrinharam os lugares destacados.

O acesso à gala gratuito, mas carece de reserva prévia e levantamento do respetivo ingresso, que pode ser efetuado no Convento de S. José em Lagoa, até sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

JA