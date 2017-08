Mar Shopping Algarve vai recrutar mais trabalhadores

Connect on Linked in

As lojas do centro comercial Mar Shopping Algarve vão avançar com a segunda ação de recrutamento de pessoal na Feira de Emprego que decorrerá de 31 de agosto a 02 de setembro no parque de estacionamento exterior da loja IKEA.

Esta ação de recrutamento contará com a presença da maioria das 110 lojas que ficarão instaladas no Mar Shopping Algarve, cuja inauguração está prevista para o dia 27 de setembro, mas também de algumas do futuro Designer Outlet Algarve, que abrirá antes do final do ano.

Os interessados em entregar as suas candidaturas às vagas disponíveis poderão fazê-lo naqueles três dias, entre as 11h00 e as 19h00.

Trata-se da segunda feira de emprego promovida pelo Mar Shopping Algarve, depois da primeira que atraiu mais de 700 candidatos.

A iniciativa volta a contar com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), parceiro do evento, que estará assegurará a presença de técnicos para apoiar os candidatos e empregadores, esclarecendo sobre requisitos de candidatura, condições de elegibilidade e medidas de apoio ao emprego.