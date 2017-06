Manta Rota é uma das praias mais emergente em Portugal

Connect on Linked in

O motor de busca Trivago acaba de divulgar a lista dos dez destinos de praia emergentes em Portugal, sendo que dois deles são do Algarve.

Comporta (primeiro lugar), Torres Vedras (2) e Manta Rota (3) são as localidades situadas à beira-mar onde a procura mais cresceu nos últimos dois anos, segundo o estudo realizado pela Trivago, que baseia-se nos mais de quatro milhões de pesquisas diárias.

Seguem-se, Sines (4), Caminha (5), Odeceixe (6), Foz do Arelho (7), Calheta (8), Ovar (9) e Porto Santo (10).

“Estes destinos estão a tornar-se tendência, mas para já continuam a ser tesouros (mais ou menos) escondidos para a maioria dos portugueses”, adiantam os responsáveis.

No estudo, Manta Rota é apontada como uma pequena localidade, situada no concelho de Vila Real de Santo António, conhecida pelo seu extenso areal e águas mornas. “A praia de Manta Rota é uma das mais populares entre os portugueses, mas agora, mais do que nunca, está na moda”, lê-se no documento, acrescentando que “aqui a temperatura do mar é superior a outras praias do Algarve e há uma grande extensão com pouca profundidade, tornando-se perfeita para crianças e famílias!”.

Já em relação a Odeceixe, na Costa Vicentina, a Trivago fala de “uma vila desenhada ao longo de uma colina, junto à ribeira de Seixe”, lembrando que esta estância balnear foi classificada como uma das “7 Maravilhas – Praias de Portugal”.

“A praia de Odeceixe, localizada no extremo norte do concelho de Aljezur, tem a particularidade de conter uma praia fluvial, e permite, por isso, banhos de mar e de rio. Deixe-se conquistar pelas calçadas, pelas casas tradicionais pintadas de branco, pelo altaneiro moinho de vento e pela beleza enorme da paisagem no topo das arribas”, lê-se no estudo.

NC|JA