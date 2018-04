Mais uma homenagem ao “pai” da luta contra o cancro na região

Connect on Linked in

A Casa de Angola no Algarve, com o apoio da Associação Oncológica do Algarve (AOA), vai levar a efeito esta sexta-feira, dia 20 de abril, no auditório da escola secundária João de Deus, em Faro, uma homenagem a Santos Pereira, sócio fundador da Associação Oncológica do Algarve, falecido em fevereiro de 2017, aos 80 anos, após paragem cardíaca.

“Dr. Santos Pereira – O Homem e o Médico” é mais uma homenagem prestada ao “pai” da luta contra o cancro no Algarve, que distinguiu-se por uma vida dedicada ao serviço dos doentes oncológicos e que foi impulsionador e criador de uma unidade de radioterapia em Faro.

“Como médico e cirurgião, desempenhou funções ao mais alto nível de responsabilidade no Hospital Distrital de Faro, tendo ali instalado a consulta de Senologia, e implementado a criação de uma unidade móvel para rastreio do cancro da mama”, lembram os promotores desta homenagem, acentuando que “o fundador da Associação Oncológica do Algarve é credor da estima e consideração da sociedade algarvia em geral e dos doentes oncológicos em particular”.

Já no passado dia 1 de fevereiro, a Associação Oncológica do Algarve assinalou o primeiro aniversário da morte de Santos Pereira, em Faro, com a inauguração de uma placa de homenagem ao médico-cirurgião que fundou aquela associação, em 1994. A placa está no Largo das Mouras Velhas, em frente à sede da AOA, e representa “uma singela homenagem a um homem que deu um contributo valiosíssimo à região e ao país e que viveu a vida pela vida”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve