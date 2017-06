Mais três ambulâncias e um motociclo de emergência para o verão

Connect on Linked in

A região do Algarve tem, desde o passado dia 1 de junho e até 30 de setembro, mais três ambulâncias de socorro e um motociclo de emergência. Arranca assim o reforço do dispositivo de meios de emergência preparado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pelos seus parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), tendo por objetivo “reforçar a capacidade de resposta a situações de acidente ou doença súbita numa região que vê a sua população crescer de forma considerável no verão”.

