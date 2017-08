Mais de 80 atendimentos por dia nas praias do Algarve

Connect on Linked in

Ao todo, foram realizados durante o mês de julho um total de 2.413 atendimentos nos 32 postos de saúde de praia disponibilizados, ao longo da costa algarvia, pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa no âmbito do Plano de Verão 2017.

Destes, 1.315 atendimentos foram para tratamentos e suturas, 378 atendimentos devido a picadas de peixe-aranha e insetos, 437 para medições de pressão arterial, 109 para administrar injeções e 143 para realizar testes de glicemia, tendo sido registados durante este período 31 encaminhamentos para outras unidades de saúde.

Durante este mês de julho, cerca de 66,8% dos cidadãos atendidos nos postos de saúde de praia não são residentes na região do Algarve (50,8% são residentes noutras regiões do país e 16% são estrangeiros) e os restantes 33,2% são residentes no distrito de Faro, percentagens que se justificam dado o elevado número de turistas, nacionais e estrangeiros, que se encontram na região algarvia nesta época do ano.

Os postos de saúde de praia com maior número de atendimentos em julho foram os de Armação de Pera, Ilha da Culatra e Ilha da Armona.

Os postos de saúde de praia, com o horário de atendimento entre as 10h00 e as 19h00, têm como objetivo de assegurar cuidados de saúde de enfermagem e dar resposta a situações clínicas que possam ser tratadas no local, ou, em caso de necessidade, encaminhar o utente para uma unidade de saúde mais adequada e irão manter-se em funcionamento até 17 de setembro.

