Desde a sua introdução, em meados de 2016, mais de 600 pessoas já aderiram ao Cartão de Amigo do Cine-Teatro Louletano, mostrando-se uma aposta ganha na sua estratégia de crescente captação de novos públicos e de consolidação dos já existentes para a sua programação.

Este cartão pretende, por um lado, facilitar e incrementar um maior envolvimento e adesão de novos públicos, e, por outro, reconhecer e valorizar a maior regularidade do público já fidelizado.

A sua aquisição, que pode ser feita online (cineteatrolouletano.bol.pt) ou presencialmente na receção do Cine-Teatro (ou nos locais aderentes), implica o pagamento de uma anuidade de 12 euros. O cartão é pessoal e intransmissível e destina-se a maiores de seis anos.

O principal benefício do Cartão de Amigo traduz-se num desconto direto de 40% sobre o preço normal do bilhete nos espetáculos organizados ou coorganizados pelo Cine-Teatro, excetuando-se os eventos cujo valor normal de ingresso seja, à partida, igual ou inferior a 5 euros, bem como os concertos organizados ou coproduzidos pela Orquestra Clássica do Sul.

O desconto do Cartão de Amigo é aplicável a apenas um bilhete por espetáculo e não é acumulável nem com a política de descontos em vigor (para maiores de 65 e menores de 30 anos), nem com outros eventuais descontos pontuais que possam estar associados a determinados eventos.

O Cartão de Amigo pode ainda possibilitar o acesso a ensaios abertos e a um contacto mais estreito com determinados artistas convidados.

Para a presente temporada (janeiro a junho), o desconto do Cartão de Amigo aplica-se a 24 eventos (entre música, teatro, dança e formação) da programação regular do Cine-Teatro.