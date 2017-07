Mais de 200 atividades no Festival de Observação de Aves em Sagres

Connect on Linked in

No passado sábado foi anunciado o programa da oitava edição do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza, que vai ter lugar, entre 4 e 8 de outubro, em Sagres. O concelho de Vila do Bispo torna-se, assim, pelo oitavo ano consecutivo, o ponto de encontro das aves migratórias e dos amantes da natureza.

“Serão cinco dias com atividades a decorrer de manhã à noite, em várias zonas de Vila do Bispo, com incidência em Sagres”, salienta a organização, frisando que “o programa é muito diversificado”, mas o destaque vai para as saídas de observação de aves em terra e no mar.

Mas como não só de aves vive o festival, o programa conta também com caminhadas, passeios para conhecer a geologia, a flora e o património local, sessões de anilhagem, passeios de barco, atividades dirigidas aos mais novos, mini-cursos e outras atividades relacionadas com o mote que une os participantes: a natureza.

Entre as surpresas a destacar para a edição deste ano, a organização – que está a cargo da Câmara de Vila do Bispo em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Almargem – realça os momento de convívio ao pôr do sol, concertos, observatórios móveis e viagens de comboio para descobrir Sagres de uma forma cómoda.

