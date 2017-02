Mais de 20 eventos prometem animar fevereiro na região

Connect on Linked in

Até ao final deste mês, o Algarve continua a ser palco de inúmeros espetáculos e mostras culturais que prometem cativar residentes e turistas, no âmbito do programa «365 Algarve». No total, são 22 eventos de música, dança, cinema, gastronomia, artes visuais e animação de património, que irão completar o calendário cultural algarvio com estas mais de 60 apresentações

A programação do «365 Algarve» deste mês é marcada pela estreia mundial do concerto a quatro mãos para piano interpretada por dois grandes nomes da música portuguesa, Mário Laginha e Armando Mota, no âmbito do 1º Festival Internacional de Piano do Algarve, que terá lugar no dia 18 de fevereiro, no Teatro Municipal de Portimão.

Entre as inúmeras propostas musicais agendadas para fevereiro, destaque para o Ciclo Euterpe, que traz ao emblemático Teatro Lethes, em Faro, grandes nomes que fazem a singularidade da música portuguesa, num programa que integra espetáculos de fado, jazz, canto lírico, world music. O Ciclo Euterpe tem início no dia 16 de fevereiro com As Moçoilas, seguindo-se João Hasselberg & Pedro Branco (17), Nuno da Câmara Pereira (18), Luís Manhita (23), Anabela Ferreira (24) e Cantares de Évora (25).

Richard Galliano, o conceituado compositor, acordeonista e bandoneonista francês que elevou o acordeão ao mais alto nível da música jazz, regressa a Portugal para um espetáculo este sábado, dia 11 de fevereiro, no auditório municipal de Lagoa, acompanhado pela Algarve Camerata, onde apresentará algumas das suas composições de estilo clássico e contemporâneo fortemente influenciadas por tangos e valsas.

Espetáculos musicais e mostras culturais

É na animação de património que estreia uma das grandes novidades do «365 Algarve». “Be P-Art” conta as histórias dos castelos algarvios através de uma performance multidisciplinar que envolve movimento, música e imagem numa interação teatral com o público. O castelo de Loulé é o primeiro a receber este espetáculo visual e sensorial, no dia 22 de fevereiro, pelas 18h00.

O irreverente ALQUIMIA – Itinerâncias Culturais é outra das novidades do cartaz que convida o público a redescobrir a região algarvia em quatro programas distintos de três dias cada, dedicados a cada um dos quatro elementos (água, ar, fogo e terra), que integram workshops, encontros, passeios, conversas e visitas guiadas que se interligam, complementam e desenrolam pelo sotavento algarvio.

O elemento ar é o primeiro programa (25 a 27 de fevereiro) e integra um percurso interpretativo na paisagem protegida da Rocha da Pena (Loulé), um workshop de arte na paisagem e um workshop de gastronomia onde o vento levante dará o mote para explorar as influências do médio oriente na culinária algarvia.

A dança não foi esquecida com o espetáculo Villa-Lobos em Movimento, que conduzirá o público numa viagem pela evolução da identidade cultural do Brasil através de peças do conhecido compositor “nacionalista” brasileiro Villa-Lobos para guitarra clássica, interpretadas por Josué Nunes, para acompanhar os movimentos fluentes de Simone Marçal. O evento esteve em cena no Teatro Municipal de Portimão a 4 de fevereiro e estará no Centro Cultural de Lagos a 18 de fevereiro.

NC|JA