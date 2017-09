Mais 24 médicos de família na região a partir de outubro

Connect on Linked in

Mais 24 médicos de Medicina Geral e Familiar iniciam funções durante o mês de outubro nos agrupamentos de centros de saúde do Algarve. O concurso tinha sido lançado no passado dia 07 de setembro.

Foram publicitadas a nível nacional 290 vagas das quais 238 ficaram ocupadas, sendo que no Algarve das 33 vagas colocadas a concurso, 24 ficaram ocupadas, correspondendo a 72% de taxa de ocupação, a mais elevada nos concursos recentes.

Ficaram colocados no Algarve 14 médicos cuja formação foi concluída fora da Região, e ficaram colocados, dos onze internos que terminaram a sua formação no Algarve, dez que escolheram celebrar contrato com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Estes novos médicos permitirão “alargar a cobertura assistencial dos cuidados de saúde primários e atribuir médico de família a mais 45.600 utentes na Região do Algarve”, sublinha a ARS.

Os médicos vão iniciar funções nas respetivas unidades funcionais de saúde, tendo sido colocados 13 no ACES Barlavento (concelhos de Lagoa, Lagos e Portimão) e onze no ACES Central (concelhos de Albufeira, Faro, Loulé), tendo ficado por ocupar as vagas de Aljezur, Silves, Vila do Bispo e Tavira.

“Estas medidas estão integradas na estratégica assumida pela ARS Algarve, com vista a melhorar e reforçar a prestação de cuidados de saúde de proximidade e a acessibilidade aos mesmos, para os algarvios e para quem visita a Região”, explica a ARS.