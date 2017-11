Maior réveillon indoor do Algarve tem lugar em Lagoa

Connect on Linked in

O município de Lagoa organiza, pelo quarto ano consecutivo, o maior réveillon indoor do Algarve, denominado “Arade Music Fest”. Este evento tem como cenário o Centro de Congressos do Arade, no Parchal.

Às 20h00 o público será recebido com um “espumante cocktail” amenizado com música clássica. O jantar de gala será servido a partir das 21h00, e terá animação musical com o grupo Sexteto Son de Cuba. À meia-noite, da esplanada exterior do Centro de Congressos do Arade, poder-se-á contemplar um espetáculo de fogo de artifício. A partir das 00h45, o público será brindado com os sucessos musicais mais dançáveis dos anos 70 e 80, selecionados pelo Dj Mark Guedes, reconhecido a nível nacional por ser o responsável do programa semanal “Flash Dance” da M80.

Os bilhetes de acesso ao evento já se encontram à venda, no Convento de São José e auditório municipal de Lagoa.

