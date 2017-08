Maior “outlet” do sul do país abre no próximo outono no complexo IKEA

Connect on Linked in

Designer Outlet Algarve promete descontos permanentes até 70% e está integrado no complexo comercial IKEA, junto com a loja da marca sueca e com o centro comercial Mar Shopping Algarve que será inaugurado em setembro

.

A abertura do Designer Outlet Algarve em Loulé, o maior “outlet” da região sul, está agendada para o próximo outono, embora os promotores ainda não tenham revelado a data concreta.

O projeto, gerido pela austríaca ROS (Retail Outlet Shopping) terá 110 lojas (tal como o Mar Shopping Algarve) numa área de 17.000 m2 construída em duas fases.

Este novo espaço, que segue o conceito ‘Outlet Village’, a céu aberto, “permite aos visitantes desfrutar de grandes marcas ‘premium’ com descontos permanentes até 70%, sobre o preço de venda recomendado durante todo o ano”, garantem os responsáveis.

Com a inauguração do Designer Outlet Algarve ficará completo o complexo comercial da IKEA Centres, localizado junto à Via do Infante, na saída para Loulé e para o Aeroporto de Faro. Trata-se do maior projeto de retalho na área dos centros comerciais a concluir-se este ano no nosso país.

Recorde-se que a loja IKEA abriu no final de março, o centro comercial Mar Shopping Algarve tem inauguração agendada para 27 de setembro e o referido Designer Outlet Algarve abrirá antes do final do ano…

…(reportagem completa na edição impressa do Jornal do Algarve que está nas bancas desde esta quinta-feira)