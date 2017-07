Maior concentração de Porsche de sempre: 356 veículos para ver em ação em Portimão

Connect on Linked in

Este fim de semana Portimão fará parte do roteiro da primeira edição do Iberian Porsche Meeting e dará as boas vindas a mais de 300 modelos desta emblemática marca de automóveis que pela primeira vez se reúnem no nosso país, naquela que será “a maior concentração de desportivos Porsche”.

Com partida neste sábado, 8 de julho, em Cascais, e passagem pela cidade de Évora, os participantes chegarão ao final do dia ao Autódromo Internacional do Algarve, onde no domingo, 9 de julho, irá ter lugar a maior concentração em pista de sempre, com entrada livre para o público que terá acesso à zona das bancadas e a oportunidade de ver de perto 356 desportivos Porsche em ação.

Como habitualmente acontecia no mítico Rali de Portugal dos anos 80, será recriado o saudoso slalom na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, numa prova cronometrada e que coloca à prova as máquinas e a perícia de cada equipa participante no Iberian Porsche Meeting.

Ao longo do dia acontecerá também o “Challenge 25 anos Porsche Club Portugal”, composto por um treino livre de 30 minutos, um treino cronometrado de 15 minutos e uma prova com a duração de sete voltas.

Para fechar com chave de ouro o programa do evento Iberian Porsche Meeting, a organização criou uma corrida aberta a todos os modelos Porsche de competição. Este confronto é destinado aos pilotos possuidores de clássicos, cup cars de diferentes gerações, versões GT3 ou até mesmo GT2, sem limite de idade e restrições.

O Iberian Porsche Meeting é o maior evento da Porsche em 2017 e caracteriza-se por reunir num mesmo espaço todas a gerações da enorme família de emblemáticos desportivos com a chancela da fábrica germânica.

Da caravana fazem parte por exemplo o Porsche 918 Spyder, avaliado atualmente em mais de um milhão de euros, e considerado como um dos mais eficazes superdesportivos híbridos do planeta; o também raro Porsche 911 GT3 RS, sinónimo de competição e o simbólico Porsche 356, o primeiro da atual linhagem.

Determinado a partilhar a sua experiência no automobilismo estará também o australiano Mark Webber, campeão do mundo do WEC, em 2015, ao volante do Porsche 919 Hybrid LMP1 — o protótipo que, desde então, já deu três triunfos à Porsche nas 24 Horas de Le Mans (2015, 2016 e 2017).

JA