Mafalda Ribeiro e Paulo Azevedo em Albufeira para palestra sobre deficiência

A jornalista e autora de diversas palestras e livros sobre deficiência, Mafalda Ribeiro, vai estar em Albufeira para falar da dignidade da pessoa com deficiência. Juntamente, Paulo Azevedo traz a comunicação “A palavra é superação”, para demonstrar que a deficiência não pode ser vista como uma barreira social. Vai ser no dia 4 de dezembro, a partir das 10h00, numa ação integrada nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Mafalda Ribeiro e Paulo Azevedo irão apresentar algumas histórias inspiradas nas suas vidas reais, com as quais pretendem consciencializar os seus convidados acerca dos assuntos relativos à deficiência, mobilizando a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas.

“Esta iniciativa procura demonstrar que a deficiência não pode ser vista como uma barreira social e que é necessário eliminar a desigualdade e promover a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência”, salientam os promotores.

A palestra irá decorrer entre as 10h00 e as 13h00 num hotel da cidade e é dirigida a pessoas de todas as idades.

JA