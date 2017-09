Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Madonna esteve no passado fim de semana no Algarve, para celebrar aquele que foi o 12º aniversário do seu filho, David Banda.

A cantora norte-americana escolheu o Zoomarine, em Albufeira, para se passear com a sua família, tendo posteriormente partilhado um vídeo no qual o filho nada com golfinhos.

A artista tem sido notícia em Portugal nos últimos meses, desde que anunciou que planeia residir em Lisboa. A cantora também tem elogiado o nosso país nas redes sociais.

JA