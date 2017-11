Luta contra violência das mulheres vale prémio a Mendes Bota

Connect on Linked in

O prémio regional «Maria Veleda 2017» foi atribuído a José Mendes Bota, reconhecendo assim no seu percurso de vida “o excecional trabalho, nacional e internacional, desenvolvido no âmbito da cidadania, da ética, da promoção da igualdade de género, da dignificação das mulheres, da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, da defesa dos direitos humanos e da prevenção e criminalização da violência contra as mulheres, tendo sido o principal promotor da primeira convenção europeia contra a violência doméstica”.

Mendes Bota foi durante 24 anos deputado e eurodeputado (até 2014). Foi também durante muitos anos líder do PSD-Algarve e é um defensor acérrimo da regionalização.

O júri deste prémio recorda que, na entrega da medalha de mérito do Conselho da Europa, que lhe foi atribuída em 2015, a presidente da assembleia parlamentar, Anne Brasseur, referiu-se a Mendes Bota como um “verdadeiro embaixador do Conselho da Europa e da Convenção de Istambul”, para destacar o papel determinante que teve em todas as fases do processo que conduziram à redação, aprovação e entrada em vigor da “Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica”…



