Lusitano perde com o FC Porto B

O Lusitano FC, de Vila Real de Santo António, perdeu esta quarta-feira por 3-1 com a equipa “B” do FC Porto em jogo de preparação realizado no Complexo Desportivo de Pedroso (Vila Nova de Gaia).

A equipa da cidade pombalina, que voltará a disputar o Campeonato de Portugal, continuará com os jogos de preparação no próximo sábado, defrontando o Vitória de Setúbal (no Estádio de Ayamonte), e no próximo dia 22, no Seixal, com o Benfica B.

Recorde-se que o novo treinador da formação vila-realense é o italiano Melchionna Felice, de 48 anos, que treinou os clubes italianos Modica, Gaeta, Budoni e HinteRegio, bem como os escalões de formação de Reggina Calcio e Catania Calcio.