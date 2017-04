Lusitano está a um ponto da manutenção

Connect on Linked in

As três equipas algarvias que disputam a fase de manutenção no Campeonato de Portugal só dependem de si próprias para assegurar a permanência. O Lusitano é a que está em melhor posição e pode consegui-lo já este domingo… mesmo perdendo em Almancil

DOMINGOS VIEGAS

O Lusitano FC, de Vila Real de Santo António, está a apenas um ponto de garantir a manutenção no Campeonato de Portugal e só não conseguiu já a permanência porque não tem vantagem no confronto direto com o Atlético da Malveira.

Porém, o Lusitano até pode nem precisar de somar o referido ponto desde que o Atlético da Malveira não vença um dos seus três jogos. A equipa vila-realense joga este domingo no terreno do Almancilense, que não tem a tarefa tão facilitada na luta pela permanência.

Quando faltam disputar três jornadas, a formação da cidade pombalina lidera a série H da fase de manutenção, com 26 pontos, já conseguiu escapar à despromoção direta (os dois últimos lugares) e tem uma vantagem de nove pontos em relação ao Atlético da Malveira, que ocupa o sexto lugar (destinado à equipa que disputará o “play-off”), mas desvantagem numa hipotética igualdade pontual com esta equipa no final da prova (vitória em casa por 2-1 e derrota fora por 4-1).

Na mesma série, o Almancilense também está atualmente fora dos lugares de descida e do “play-off”, já que ocupa o terceiro lugar com 19 pontos, mas ainda não tem nada garantido. Tem atrás de si Pinhalnovense (19 pontos), 1.º de Dezembro (19 pontos), Atlético da Malveira (17), Barreirense (15) e Atlético (12). Estes dois últimos estão na zona de despromoção direta.

Na série G, também da fase de manutenção, o Armacenenses já está por cima da linha de água (5.º, com 20 pontos), mas com apenas dois pontos de vantagem sobre o Aljustrelense (6.º, lugar de disputa do “play-off”) e mais nove que o Fabril (7.º). O oitavo e último classificado, Sporting de Viana, tem apenas 5 pontos e já está despromovido.

O Armacenenses pode ficar fora da despromoção direta já este domingo, desde que, pelo menos, empate no terreno do Fabril. Uma derrota do Aljustrelense, na deslocação ao campo do líder Casa Pia, deixará as coisas bastante bem encaminhadas para a formação algarvia conseguir a permanência numa das duas últimas jornadas.

Os dois últimos classificados de cada uma das oito séries são despromovidos diretamente aos distritais. O sexto classificado disputa um “play-off” com outro dos sextos classificados.