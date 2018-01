Luís Graça critica “instrumentalização da saúde” no Algarve “em disputa interna do PSD”

Connect on Linked in

Luís Graça, deputado socialista eleito pelo Algarve, criticou hoje as declarações do presidente da Região de Turismo do Algarve e lamentou que questões partidárias se misturem com a vida das instituições. “As eleições internas do PSD, sem dúvida muito importantes, não devem interferir na condução dos assuntos da coisa pública”, afirmou o parlamentar.

“O presidente da Região de Turismo do Algarve, apoiante entusiasta da candidatura do Dr. Rui Rio à presidência do PSD decidiu hoje dar sinal de vida para chamar a atenção dos seus companheiros de partido para as eleições do PSD e para o seu candidato emitindo recados públicos ao Governo”, defendeu Luís Graça, a propósito da carta enviada por Desidério Silva ao ministro da Saúde.

O algarvio lembrou ainda que “a saúde no Algarve foi vítima de um ataque sem quartel durante os anos de 2011 e 2015 pelo Governo PSD/CDS-PP que irá levar, infelizmente, muitos anos a reverter” e condenou a “falta de memória de quem só agora acordou para estas matérias”.

“Desinvestimento, falta de renovação e manutenção de equipamentos, saída de profissionais, conflitualidade interna foram a marca da gestão do PSD de que que o atual presidente do Turismo do Algarve foi dirigente nacional”, reavivou.

Luís Graça acredita que “a reconstrução do Serviço Nacional de Saúde no Algarve é algo que deve unir todas as forças políticas ao esforço diário dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, auxiliares e gestores, que lutam diariamente com carências e dificuldades acumuladas durante vários anos”.

Garantiu ainda que o PS tem consciência “que é preciso mais investimento e medidas excecionais para a atração e fixação de médicos”, mas assegurou que o partido “não aceita que nenhum dirigente público ceda ao jogo partidário aproveitando-se das notícias do dia sem antes tentar inteirar-se e conhecer o que está em curso realizar na melhoria das respostas de saúde no Algarve”.