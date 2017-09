Louletano promove convívio com atletas e famílias

Connect on Linked in

O Louletano organiza no próximo domingo, dia 10, uma festa convívio de apresentação dos seus praticantes de futebol, ginástica, futsal e natação.

A festa terá lugar nas piscinas municipais de Loulé, das 16h30 às 20h00, e “tem como objetivo cimentar o espírito de união do clube, com todos os intervenientes, nomeadamente atletas, pais, colaboradores, patrocinadores e simpatizantes”, explica a direção do clube.

Durante a festa, as piscinas vão estar abertas para que todos possam desfrutar do espaço. “A vigilância está assegurada por nadadores-salvador, no entanto, cabe aos aos pais e encarregados de educação a responsabilidade pelos seus filhos e educandos”, frisam os responsáveis do Louletano.