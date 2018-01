Loulé vai ser sede da Delegação da Associação de Fuzileiros

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Loulé vai ceder um espaço para que a Delegação da Associação de Fuzileiros do Algarve passe a ficar instalada naquela cidade. O protocolo foi assinado esta semana.

Localizada na freguesia de Quarteira, esta sede permitirá à delegação da associação ter melhores condições para levar a cabo as suas atividades e cumprir os objetivos inerentes à sua missão.

A Delegação da Associação de Fuzileiros do Algarve é uma estrutura regional e representativa da Associação Nacional de Fuzileiros, que nasceu a 13 de março de 2011. Tem, neste momento afetos, 83 associados, com residência no Algarve, num universo nacional de mais de 2016 sócios da Associação Nacional de Fuzileiros.

Rege-se “pelos nobres e honrosos valores característicos da classe de Fuzileiros e da Marinha de Guerra Portuguesa: o espírito de camaradagem, de sacrifício e de solidariedade, a lealdade e a coragem são as principais qualidades que distinguem quem, com orgulho conquistou o direito a orgulhosamente ostentar a boina azul ferrete”.

A Delegação da Associação de Fuzileiros do Algarve propõe-se, entre outros objetivos, colaborar com a Direção Nacional, ajudando a que se cumpram os fins estatutários, designadamente: promover e desenvolver laços de amizade e camaradagem, não só entre os associados, como com todos aqueles que tenham colaborado com os Fuzileiros ou com a Marinha de Guerra Portuguesa; defender os direitos dos associados, seus cônjuges, ascendentes e descendentes – incluindo, no que respeita às responsabilidades de Portugal perante as consequências dos estados de guerra; desenvolver as ações sociais possíveis e procurar apoiar os sócios na obtenção de emprego; procurar apoiar os sócios e seus familiares diretos, que se encontrem em dificuldades sociais, económicas ou de saúde; promover, quanto possível, a obtenção rápida das pensões de sobrevivência em relação a viúvas, pais ou filhos de sócios falecidos; promover atividades sociais, culturais e desportivas.