Loulé prepara-se para celebrar o Dia do Município

Loulé celebra o Dia do Município na próxima quinta-feira, mas as atividades começam já esta segunda-feira e prolongam-se até sábado.

O início da semana ficará marcado pela assinatura de diversos autos de consignação que permitirão o arranque de várias obras no concelho.

Na quinta-feira, feriado municipal, realiza-se a habitual sessão solene, onde serão homenageadas quatro personalidades do concelho. Pedro Cary, jogador de futsal, e o diretor da Escola Secundária de Loulé e presidente do Conselho Executivo da Associação Europeia para o Ensino da Astronomia (EAAE), Alexandre Costa, vão receber medalhas. Os nomes de Luís Guerreiro e Joaquim Guerreiro, que faleceram em 2017, vão passar a fazer parte da toponímia da cidade.

Na tarde de quinta-feira realiza-se o desfile etnográfico da Festa da Espiga, na vila de Salir. Esta festa prolonga-se até sábado.

Destaques do programa:

7 de Maio – Segunda-feira

19h00

Auto de Consignação da Rede de Abastecimento de Águas e Esgotos do Monte Seco

(junto à sede do Clube Cultural e Recreativo Monte Seco)

8 de Maio – Terça-Feira

16h30

Auto de Consignação da Escola D. Dinis – Quarteira

Junto à entrada da Escola D. Dinis

19h00

Auto de Consignação das Obras de Requalificação da Praceta J.A. Pires – Loulé

9 de Maio – Quarta-feira

10h00

Lançamento do projecto Smart Bikes by Infralobo

Instalações da Infralobo

16h00

Assinatura do Acordo Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Loulé e o INEM

Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé

10 de Maio – Quinta-feira

09h00

Hastear da Bandeira com Banda Filarmónica Artística de Minerva e os Bombeiros Municipais de Loulé

Atuação do Coro Infantil de Loulé com a Banda Escolar da Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva

Praça da República – Loulé

10h00

Cerimónia Protocolar de Agraciados do Município de Loulé

Sala da Assembleia Municipal – Loulé

11h00

Entrega do Grande Prémio de Literatura

“Crónica e Coletânea de Dispersos Literários – APE/CML”

Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé

12h00

Cerimónia de descerramento de placas toponímicas de

Luis Guerreiro e Joaquim Guerreiro

Urbanização Boa Entrada – Loulé

15h00

Inauguração da Olaria – Loulé Criativo

Rua Martim Moniz – Loulé

16h00

Festa da Espiga – Desfile Etnográfico (Salir)

11 de Maio – Sexta-feira

10h00

Cerimónia de Aniversário do Núcleo de Loulé da Liga dos Combatentes

Frente ao Edifício dos Paços do Concelho – Praça da República – Loulé

11h30

Inauguração do Ossário dos Combatentes

Cemitério Municipal de Loulé

12 de Maio – Sábado

09h00 às 17h00

Bora lá ao Parque e Feira Social

Parque Municipal de Loulé