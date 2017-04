Loulé prepara-se para a maior festa religiosa do sul do país

Connect on Linked in

Depois da Festa Pequena, que teve lugar no Domingo de Páscoa, a cidade de Loulé prepara-se para receber o momento alto da Festa da Mãe Soberana, a chamada Festa Grande, que decorrerá no próximo domingo.

Milhares de visitantes, entre fiéis ou interessados nesta manifestação cultural e religiosa (a maior a sul de Fátima), são esperados neste dia em que a imagem da Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Loulé, regressa à sua ermida.

Para o domingo, 30 de abril, estão guardadas as grandes emoções desta festa. A partir das 10h00, é celebrada no Largo de S. Francisco uma Eucaristia. A imagem de Nossa Senhora da Piedade sai, depois, em procissão para o Largo do Monumento Engº Duarte Pacheco, acompanhada pela Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Aljustrelense. É aqui que, às 12h00, será celebrada uma Eucaristia, seguida de um tempo de louvor e saudação à Padroeira.

Às 16h00, D. Manuel Quintas, bispo do Algarve, preside à missa campal junto ao Monumento Engº Duarte Pacheco, com consagração a Nossa Senhora da Piedade. Tem então início a “Grande Procissão” que percorrerá as principais ruas da cidade, acompanhada pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva.

Às 18h00, tem lugar o encerramento da procissão litúrgica no Largo de S. Francisco, seguindo-se a subida para o Santuário. Os oito “Homens do Andor” que carregam o andor sobem o íngreme cerro num ritmo acelerado, ao compasso da música da Banda Filarmónica Artistas de Minerva, e com a população a exibir-se em manifestações diversas mas verdadeiramente sentidas. Ao esforço gigantesco dos homens que transportam a padroeira, alia-se a força espiritual dos muitos fieis que, em vivas à Nossa Senhora, em passo vivo e na cadência musicada dos homens da banda, vão “empurrando”, no calor da fé e calçada acima, o pesado andor da padroeira.

Mas nos dias que antecedem este momento desde ontem e até sábado), a Igreja de S. Francisco recebe o tríduo, que terá como tema “Maria, Mãe do Evangelho do Amor”, com a participação do pregador D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda.

No sábado haverá celebração da eucaristia às 10h00, 18h00 e 21h00. Mas como este programa de celebrações integra também iniciativas que vão para além das religiosas, a partir das 16h00, no Largo de S. Francisco, terá lugar a primeira edição do Grande Prémio da Mãe Soberana, uma prova de marcha e corrida para todos os escalões, promovida pelo Centro Desportivo de Quarteira, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

À mesma hora, na Igreja de S. Francisco, os jovens da Banda Filarmónica Artistas de Minerva apresentam um concerto. À noite, pelas 22h00, o Clube Hípico de Loulé homenageia a Nossa Senhora da Piedade, no tradicional desfile a cavalo.

Durante estes dias, e até 27 de maio, vai estar patente ao público, no Convento de Santo António, a exposição fotográfica “Mãe Soberana: A Força do Amor”, com imagens dos fotógrafos Fernando Correia Mendes, Luís Henrique da Cruz e Vasco Célio. A curadoria é de João Romero Chagas Aleixo.

Recorde-se que a Festa da Mãe Soberana constitui uma tradição que remonta ao século XVI e que faz parte da vivência de toda a comunidade louletana. Pelo número de visitantes que atrai à cidade e consequente dinamização da economia local, é também um dos mais importantes eventos que decorrem no concelho de Loulé.