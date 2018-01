Loulé permite a todos assistir à preparação do carnaval

Connect on Linked in

O projeto Loulé Criativo propõe uma atividade inédita no concelho, em que a tradição do carnaval, a sua construção, criatividade e identidade são o mote para uma experiência de turismo criativo, no próximo sábado, dia 13 de janeiro, das 10h00 às 13h00.

“Pretende-se que os participantes testemunhem todo o processo de construção da grande festa do carnaval de Loulé, que viagem no tempo e descubram um pouco da história centenária do evento, e que aprendam a realizar as famosas flores coloridas de papel que embelezam os carros alegóricos durante o desfile”, anuncia a autarquia louletana.

No final, cada participante decorará uma peça com as flores realizadas durante a atividade que poderá levar para casa como recordação de uma experiência única.

A acompanhar esta oficina criativa estará a Luísa Martins, autora do livro “Carnaval ‘Civilizado’ de Loulé (1906-1976)”, assim como colaboradores da Oficina do Carnaval.

Esta iniciativa, ministrada em português e inglês, é de participação gratuita, mas requer inscrição prévia através do site do Loulé Criativo e tem um máximo de 15 participantes.

Desta forma, o município de Loulé convida todos os locais e visitantes a participar em “atividades repletas de tradição e saberes milenares”.

NC|JA