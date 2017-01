Loulé: NERA promove seminário sobre desafios fiscais de 2017

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve vai promover mais um seminário sobre as medidas ficais do Orçamento de Estado para 2017. A iniciativa vai decorrer no próximo dia 31 de janeiro, entre as 14h00 e as 18h00, no auditório do NERA, no loteamento industrial de Loulé.

Dirigido a empresários, gestores, técnicos oficiais de contas e advogados, este seminário vai abordar várias temáticas, como o IRS, IRC, IVA, IMI, EBF e outras disposições.

O seminário será conduzido por António Pereira da Silva, reputado especialista em assuntos fiscais do departamento de consultoria fiscal da UHY – Portugal.

JA