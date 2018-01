Loulé: Loja do Carnaval terá 500 fatos para alugar a partir de sexta-feira

Connect on Linked in

A Loja do Carnaval de Loulé 2018 abre ao público amanhã, sexta-feira, e os foliões poderão alugar fatos e outros adereços, até ao dia 12 de fevereiro, para usarem durante o corso, o baile de gala ou nas outras iniciativas carnavalescas promovidas no concelho.

A Câmara Municipal de Loulé volta, assim, a disponibilizar ao público parte do seu espólio de trajes e acessórios de Carnaval. Cerca de meio milhar de artigos poderão ser alugados na loja que, este ano, ficará localizada na Praça da República, na antiga Sapataria Floro, em frente ao Café Calcinha.

A loja irá funcionar nos dias úteis, das 10h00 às 19h30, e aos sábados, das 10h00 às 16h30 (encerra das 13h00 às 14h00 para almoço). Na segunda-feira de Carnaval vai estar também aberta ao público.

O aluguer de cada fato terá um custo de 10 euros, sendo de 5 euros no caso de grupos. É necessário deixar caução.

Para além de dar a conhecer este importante legado histórico do concelho, esta iniciativa pretende fomentar o espírito folião dos visitantes e a sua participação no programa de festividades desta época.

Refira-se que este é um espólio que foi criado ao longo de décadas, com fatos que fizeram parte das várias edições do corso louletano, sobre os mais diversos temas que serviram de mote ao Carnaval de Loulé. Estes fatos foram executados pelas costureiras do ateliê da autarquia que, com muita imaginação e criatividade, criaram um espólio que é uma referência no contexto nacional.