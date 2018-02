Loulé: Jovens campeões de ciclismo e BTT homenageados pela autarquia

Connect on Linked in

À semelhança do que tem acontecido com diversos desportistas e clubes do concelho, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, recebeu os atletas e representantes do Centro de Ciclismo de Loulé e do Club BTT Terra de Loulé para um reconhecimento público pelas recentes conquistas alcançadas.

Relativamente ao Centro de Ciclismo, a equipa de cadetes alcançou o título de campeã nacional, para além dos títulos individuais, numa prova que decorreu no Velódromo Nacional na Anadia. O clube conquistou prémios em quatro categorias: Omnium – 4 corridas (1.º classificado Tomás Viegas Martins e 2.º classificado Manuel Casado); perseguição por equipas (1.º classificado com Tomás V. Martins, Tomás C. Martins, Manuel Casado e Tiago Costa), ‘scratch’ (3.º classificado Tomás V. Martins) e corrida por pontos (1º classificado Manuel Casado).

Em suma, o clube louletano alcançou quatro pódios, três primeiros lugares, dois atletas com título de campeão nacional, um vice-campeão, sendo que a equipa arrecadou também o prémio de campeã nacional na perseguição por equipas.

Já o Club BTT Terra de Loulé sagrou-se campeão nacional de ciclocross deste ano, em Melgaço. Daniela Campos e Diogo Neves são os dois campeões nacionais desta vertente para o escalão de cadetes.

Pela sua particularidade em relação às bicicletas, uma equipa reduzida que participou em duas provas da Taça de Portugal antes de se deslocar a Melgaço para disputar a prova que atribuiu os títulos de campeão nacional foi constituída por Daniela Campos, Diogo Neves, Márcio Peralta, Rafael Serafin, Rodolfo Serafin, Filipe Francisco, Andreia Freitas, Valério Ferreira, Manuel Vitorino.

A autarquia de Loulé sublinha o facto de “ambos os clubes apostarem fortemente na formação de jovens”, o que “vai de encontro à política desportiva e ao compromisso com o desporto assumido pelo Município de Loulé”.