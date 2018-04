Loulé: Imagem da Mãe Soberana regressa à sua ermida

Print This Post

Festa Grande é este domingo em Loulé. Os “homens do andor” preparam-se para a subida até à Ermida de Nossa Senhora da Piedade

No próximo domingo, 15 de abril, oito “homens do andor” vão carregar a imagem da Nossa Senhora da Piedade, de volta à sua ermida, localizada no alto da cidade de Loulé, naquela que é a Festa Grande da Mãe Soberana.

Trata-se de um momento único para os milhares de peregrinos esperados na cidade e que é considerado como a principal manifestação religiosa a sul do Santuário de Fátima.

Depois de no Domingo de Páscoa a imagem da padroeira ter descido da sua ermida até à Igreja de S. Francisco, seguindo-se quinze dias com várias celebrações litúrgicas e também atividades culturais, a Festa Grande constitui o culminar das festividades.

A marcar o início da Festa Grande, decorre a já tradicional homenagem do Clube Hípico de Loulé à Nossa Senhora da Piedade, no Largo de S. Francisco, este sábado, pelas 22h15.

No domingo, pelas 10h00, após a celebração da eucaristia na Igreja de São Francisco, a imagem da Nossa Senhora da Piedade sai em procissão para o Largo do Monumento Engº Duarte Pacheco. É neste local que, pelas 12h00, haverá uma celebração mariana, enquanto que às 16h00, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, preside à celebração solene da eucaristia.

Segue-se o momento de consagração à padroeira e início da denominada “Grande Procissão”, que percorrerá as principais ruas da cidade, acompanhada pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva.

Já no Largo de S. Francisco, pelas 18h00, tem início o momento da subida para a santuário. Neste quadro destacam-se os oito “homens do andor” que carregam a imagem da Mãe Soberana, e que sobem o íngreme cerro, num ritmo acelerado, acompanhados pela música dos Artistas de Minerva, e com a população a exibir-se em manifestações diversas mas verdadeiramente sentidas.

São também os crentes quem, numa extraordinária manifestação de fé, aliam toda a sua força espiritual ao esforço gigantesco dos “homens do andor” na escalada do caminho que dá acesso ao altar da Nossa Senhora da Piedade, com vivas, em passo vivo e na cadência musicada dos homens da banda, e que vão “empurrando”, no calor da fé e calçada acima, o pesado andor da padroeira.

Para assinalar o encerramento das celebrações, pelas 23h30, haverá um fogo de artifício junto à ermida.

Tendo em vista a divulgação, salvaguarda e valorização desta importante manifestação do património cultural imaterial local, regional e nacional, que remonta ao século XVI, a Câmara de Loulé irá disponibilizar um posto de venda temporário de bibliografia relacionada com este culto mariano, candidato, desde 2015, ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

O posto de venda funcionará junto aos Paços do Concelho e estarão disponíveis para venda as seguintes publicações: “Mãe Soberana – a Força do Amor”, de Fernando Mendes, Luís da Cruz, Vasco Célio e João Romero Chagas Aleixo, “Mãe Soberana – Estudos, Ensaios e Crónicas”, de João Romero Chagas Aleixo, e “Terra Diversa”, de Luís da Cruz.