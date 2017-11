Loulé: Festival de luzes promete impactar a região

Print This Post

O município de Loulé vai ser palco de um festival de luzes, que será realizado entre os dias 24 e 26 de novembro. “O LUZA Festival é um projeto inovador que promete impactar a região do Algarve com sua singularidade”, refere a organização deste projeto independente, que tem como objetivo “inserir Portugal no roteiro dos festivais internacionais de iluminação artística”.

A ByBeau e a Eventor’s Lab são as produtoras deste evento, que conta ainda com o município de Loulé como coorganizador. O projeto faz ainda parte do programa 365 Algarve.

“Todas as instalações serão de acesso gratuito e o público poderá percorrer as ruelas, monumentos e construções da cidade para uma experiência inesquecível e iluminada”, adianta a autarquia, acrescentando que, além disso, o comércio da cidade estará aberto durante o evento.

O LUZA Festival receberá artistas nacionais e internacionais, oriundos de países como Portugal, Espanha, Escócia, França, Japão, Polónia, Reino Unido e Alemanha.

Entre as atividades artísticas, no dia 25 de novembro será realizada a conferência “Working with Light”. Na ocasião, artistas reconhecidos serão convidados para um debate e uma reflexão sobre o tema e e sua importância.

A “Torch Light Parade” será um outro grande momento do festival, que para além de seu caráter artístico, estará a apoiar a Casa da Primeira Infância, uma instituição de acolhimento de crianças em condições de perigo e abandono. Serão disponibilizadas 2.000 tochas que, acesas, formarão um desenho a ser revelado apenas no final da intervenção. Para participar desta atividade, o público poderá doar no mínimo 1 euro, que será revertido para a instituição. Da Mãe Soberana ao Terreno da Feira, os participantes serão os atores diretos desta instalação interativa e solidária.

JA