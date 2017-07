Loulé: Encontro de Camionistas volta a contar com a piloto Elisabete Jacinto

Connect on Linked in

No próximo fim de semana, 08 e 09 de julho, a piloto de todo-o-terreno Elisabete Jacinto volta a ser a convidada do Encontro de Camionistas, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Loulé e que este ano assinala já a sua sexta edição.

Além do habitual desfile que arranca do Parque das Cidades, “quartel-general” desta iniciativa, com passagem por Almancil, Quarteira e Loulé, estão previstas outras atividades como exposições ou um “Truck Racing”, bem como o contacto informal dos participantes com Elisabete Jacinto.

A animação musical estará a cargo de Ruth Marlene, Nestor&Nuno e Telma Santos. O evento é aberto a camionistas mas também ao público em geral. A entrada é livre.

O Encontro de Camionistas “pretende proporcionar um momento de convívio aos camionistas participantes, mas também homenagear esta classe profissional, tão importante para a atividade económica nacional”, explica a autarquia louletana.

Programa

Sábado:

10h00 – Abertura do Encontro no Parque das Cidades

15h00 – Início das atividades de Camiões: Exposições, Truck Racing, presença de Elisabete Jacinto e entrega de prémios

22h:00 – Atuação de Ruth Marlene

00H00 – Atuação de Nestor & Nuno

Domingo:

08h30 – Concentração dos Camionistas no Parque das Cidades

10h00 – Início do Desfile com chegada a Cidade de Loulé

13h00 – Convívio no Pavilhão do Nera

14h00 – Atuação de Telma Santos