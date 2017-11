Loulé e Lagos promovem concurso literário para estudantes

Connect on Linked in

As Câmaras Municipais de Loulé e de Lagos, através das suas bibliotecas municipais (Sophia de Mello Breyner Andresen e Júlio Dantas), lançam a 12ª edição do Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen, iniciativa que tem como principal objetivo incentivar para a leitura das obras desta escritora.

Podem apresentar trabalhos os estudantes do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário ou equiparado, da região do Algarve. São admitidos neste concurso trabalhos de poesia, prosa ou ensaio, em língua portuguesa, ilustrações e fotografia (originais e inéditos até à data de decisão final) que incidam sobre a obra literária de Sophia de Mello Breyner Andresen, devendo os mesmos indicar a obra original sobre a qual refletem.

Os trabalhos a concurso deverão ser enviados pelo correio ou entregues pessoalmente, na biblioteca municipal de Loulé ou na biblioteca municipal de Lagos, até 23 de março de 2018. Devem estar devidamente identificados, de acordo com as regras de participação. Poderão ser entregues trabalhos de grupo tendo no máximo três elementos. Neste caso deverão ser indicados os nomes de todos os autores do trabalho.

Prémios atingem os 300 euros

Haverá um júri único para as três modalidades do concurso e que será constituído por um representante da Câmara Municipal de Loulé, da Câmara Municipal de Lagos, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, da DGESTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares: Direção de Serviços do Algarve e um autor convidado. Este ano, o júri é presidido por Vítor Aleixo, autarca de Loulé.

Os prémios são entregues em cartões-oferta a levantar em livrarias locais de Loulé e Lagos. Serão atribuídos seis prémios a cada nível de escolaridade, dois por categoria: na categoria poesia, prosa e ensaio – 1º prémio: cartão-oferta no valor de 300 euros; 2º prémio: cartão-oferta no valor de 200 euros; na categoria ilustração – 1º prémio: cartão-oferta no valor de 300 euros; 2º prémio: cartão-oferta no valor de 200 euros; na categoria fotografia – 1º prémio: cartão-oferta no valor de 300 euros; 2º prémio: cartão-oferta no valor de 200 euros.

De referir que a entrega de prémios é rotativa e, nesta edição, decorrerá em Loulé, a 21 de abril de 2018.

JA