Loulé: Dinheiro do Carnaval distribuído por coletividades e instituições sociais

A Câmara Municipal de Loulé atribuiu um montante de cerca de 65 mil euros, correspondente às receitas do Carnaval de Loulé 2017, a coletividades e instituições particulares de solidariedade social do concelho, no âmbito da política de solidariedade associada a este evento.

Assim, 50% do valor arrecadado na edição deste ano do corso louletano foi entregue a quatro IPSS que têm desempenhado um papel relevante para a comunidade em termos sociais: Centro de Apoio à Criança de Quarteira, UNIR – Associação dos Doentes Mentais, Famílias e Amigos do Algarve, ASCA – Associação Social e Cultural de Almancil e Centro Social e Comunitário de Vale Silves.

Os restantes 50% das receitas foram distribuídos pelas 11 associações que participaram no desfile carnavalesco com grupos de animação, contribuindo para a folia: Grupo Desportivo das Barreiras Brancas, EXISTIR, APAGL – Associação dos Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, DOINA – Associação de Emigrantes Romenos e Moldavos do Algarve, Motoclube de Loulé, AGAL – Grupo dos Amigos de Loulé, TUALLE – Tuna Universitária Afonsina de Loulé, Associação Artística Satori, Fundação António Aleixo e ADA – Academia de Dança do Algarve.

Para o presidente da autarquia, esta iniciativa pretende, por um lado, apoiar o trabalho das instituições que, diariamente, trabalham no terreno, junto das populações mais desfavorecidas, proporcionando-lhes o auxílio necessário para colmatar as suas carências. Por outro lado, é um incentivo ao envolvimento da comunidade naquela que é uma das festas mais emblemáticas da cidade, uma referência em termos nacionais, contribuindo para que os níveis artísticos do desfile sejam ainda mais elevados.

Recorde-se que desde a sua primeira edição, em 1906, o “Carnaval Civilizado” de Loulé teve sempre um papel de beneficência, com a realização do chamado “Bodo aos Pobres”, em que eram atribuídas 200 “esmolas” às pessoas carenciadas.

Na década de 20, a organização do evento passou para as mãos da Santa Casa da Misericórdia de Loulé, tendo como objetivo a atribuição de toda a receita do Carnaval para o funcionamento do Hospital de Loulé, durante anos considerado um modelo na região do Algarve. Mais recentemente, a Câmara Municipal de Loulé, que desde os anos 70 passou a organizar o desfile, tomou a iniciativa de atribuir o montante arrecadado com a venda de bilhetes às associações do Concelho.