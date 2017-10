Loulé continua a ser um dos municípios mais sustentáveis do país

Print This Post

Loulé voltou a destacar-se este ano no âmbito do ECO XXI (Bandeira Verde), galardão atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). Este município algarvio posicionou-se em segundo lugar, atrás de Guimarães, no contexto de 53 candidaturas em todo o país, reafirmando a sua política de boas práticas sustentáveis e qualidade ambiental.

Este ano, a candidatura de Loulé obteve um Índice ECO XXI de 84%, destacando-se nas áreas da promoção da educação ambiental/educação para o desenvolvimento sustentável por iniciativa do município, implementação do Programa Bandeira Azul, cooperação com a sociedade civil, conservação da natureza e biodiversidade e mobilidade sustentável.

Também nos parâmetros relativos à informação disponibilizada aos munícipes, emprego e turismo sustentável Loulé teve nota de registo.

O ano de 2017 destaca-se por ser o ano em que se verificou o maior número de participações no Programa ECO XXI, num total de 53, mais sete do que em 2016.

Apenas Guimarães, primeiro classificado, conseguiu um resultado superior a Loulé. No top 4 constam ainda as autarquias da Lousã (3.ª classificada) e de Águeda (4.ª classificada). Este foram os únicos municípios a obter um índice superior a 80%.

Albufeira, Lagos e Tavira ficaram no grupo de 19 municípios com um índice entre 60 e 70 por cento, enquanto Vila do Bispo ficou entre os seis municípios que não atingiram os 50 por cento.