Loulé: Comissão Municipal de Defesa da Floresta faz balanço do ano

Connect on Linked in

As instalações da Proteção Civil Municipal de Loulé receberam recentemente uma reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios que teve como principal objetivo fazer o balanço da época dos incêndios florestais no concelho no corrente ano.

O balanço deste ano foi considerado “bastante positivo de acordo com os resultados obtidos e ações desenvolvidas”, apesar do ano trágico para Portugal, onde se lamenta a perda de vidas humanas e hectares ardidos no centro e norte do País.

Para os responsáveis municipais, e perante este cenário, revela-se cada vez mais a importância de execução de faixas de gestão de combustível em volta dos aglomerados populacionais, habitações isoladas e todo o processo de informação publica e sensibilização no que concerne aos procedimentos de auto proteção das populações vulneráveis a este risco.

Foi também referido neste plenário a importância das reuniões operacionais que, este ano, se realizaram, pela primeira vez, durante o período crítico dos incêndios florestais com as entidades operacionais de forma a monitorizar com carácter permanente toda as questões relacionadas com a defesa da floresta contra incêndios no Município.

Desde o início da época de incêndios do presente ano, foram revistos diversos diplomas legislativos, alterando transversalmente todas as áreas referentes a defesa da floresta contra incêndio, inclusive as atribuições das Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

O novo pacote legislativo recai também com grande importância na fiscalização e obrigatoriedade de executar as referidas faixas e, neste âmbito, na Reunião da Comissão foi ainda proposto a constituição de um grupo de trabalho, que reunirá com o objetivo de aplicação da Lei. Irá trabalhar integrar diversos parceiros, técnicos com diferentes valências da Câmara Municipal, dos Bombeiros, GNR, ICNF e Juntas de Freguesia, e que irá identificar locais prioritários de limpeza e estabelecer estratégias para o impedimento de propagação de grandes Incêndios, com vista a preparar a próxima temporada de incêndios florestais.

No próximo ano, a Câmara Municipal de Loulé tem como objetivo implementar mais um conjunto de medidas preventivas e operacionais, entre as quais a constituição de uma equipa operacional de proteção civil, para vigilância florestal, primeira intervenção e trabalho de silvicultura preventiva, realizar faixas de gestão de combustível, protocolar com o exército português a intervenção com maquinaria pesada, entre outras.

Em relação a estas matérias, sobre a defesa de pessoas e bens, é apanágio do Município de loulé por cada ano que passa melhorar todos o seus vetores de atuação, de forma a que na próxima época seja aumentada a resiliência do concelho ao flagelo que são os incêndios florestais.

A reunião foi presidida pelo edil Vítor Aleixo e contou com várias apresentações pelos diversos agentes e serviços envolvidos, desde a fase de sensibilização, prevenção, vigilância e combate, sobre o dispositivo municipal, as atividades desenvolvidas e resultados.

Na Comissão, além dos conselheiros e entidades que integram este órgão, foram também convidados a participar os presidentes das juntas de freguesia do município.

As apresentações estiveram a cargo da Divisão de Proteção Civil e Vigilância, da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, dos Bombeiros de Loulé e da Guarda Nacional Republicana.