Loulé comemora 30 anos de elevação a cidade

O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, estará em Loulé esta quinta-feira, 1 de fevereiro, data em que se assinala o 30.º aniversário da cidade, para homologar o acordo para a Circular Norte.

No Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 16h00, será homologado por aquele membro do governo o acordo entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Loulé referente à mutação dominial da EN270, entre Boliqueime e a Fonte D’Apra, freguesia de São Clemente, passando, assim, o domínio desta estrada nacional para a gestão autárquica.

Seguir-se-á a apresentação do projeto de construção da segunda fase da Circular Norte de Loulé, uma obra que “dará mais um contributo para retirar do centro da cidade o tráfego de passagem, melhorar a circulação automóvel e criar um acesso privilegiado à Via do Infante desde a zona nascente de Loulé”, explica a o executivo liderado pelo socialista Vítor Aleixo.

Depois, será apresentada uma intervenção considerada de grande importância em termos de acessibilidades. Após ter sido inaugurada em 2017, pretende-se agora fazer o prolongamento da Avenida do Atlântico (entrada de Quarteira) até à rotunda da Vila Sol. Esta intervenção só será possível após a entrega, que se prevê para muito breve, do troço da EN396 entre Duas Sentinelas e a entrada de Quarteira.

Durante esta sessão será ainda apresentada uma proposta para a implementação de um Polo Intermodal de Transportes no Parque das Cidades, no âmbito do Algarve Central.

Apresentação de novos projetos

Para comemorar os 30 anos de elevação de Loulé a Cidade, a Câmara Municipal de Loulé irá promover ainda outras iniciativas. Às 10h00 desta quinta-feira decorre, em frente aos Paços do Concelho, a cerimónia de hastear da Bandeira, com a participação da Banda Filarmónica Artistas de Minerva e Bombeiros Municipais.

Durante a manhã haverá ainda tempo para a apresentação da Oficina Móvel, uma viatura que irá apoiar as populações mais idosas e desfavorecidas, prestando pequenos serviços nas suas habitações como arranjos de eletricidade, canalização, entre outros.

É também na Praça da República que será lançado simbolicamente o Metrominuto, projeto que visa a promoção e incentivo da mobilidade pedonal nos trajetos diários da população na cidade de Loulé e que faz parte das ações previstas na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas na área temática da mobilidade sustentável.

Música com Fausto

Em termos de atividades culturais, o destaque vai para a apresentação do Catálogo “Loulé: Territórios. Memórias. Identidades”, pelas 18h00, no Salão Nobre, e o concerto do cantautor Fausto, no Cine-Teatro Louletano, pelas 21h30.

O programa de celebrações encerra no dia 2 de fevereiro, pelas 18h00, no Café Calcinha, com a apresentação do livro “Terra Diversa”, do fotógrafo Luís da Cruz, numa sessão que contará também com a presença da escritora Lídia Jorge, autora do prefácio do livro.