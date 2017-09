Loulé: Candidatos debatem estratégias para esbater assimetrias entre litoral e interior

Connect on Linked in

Os quatro candidatos à presidência da Câmara Municipal de Loulé estão de acordo em relação a uma coisa: um dos principais desafios para o concelho é o de esbater as assimetrias entre um litoral rico e um interior pobre e despovoado. As diferenças estão nas soluções para o problema.

A coligação PSD-CDS-MPT, caso vença as eleições, promete criar na autarquia “uma equipa de urbanismo para os grandes projetos” turísticos no interior, revelou o candidato José Graça, esta segunda-feira, durante um debate promovido pela ACRAL e o Canal Algarve.

Para José Graça, é preciso “levar turistas para o interior” e para isso não enjeita a possibilidade de ter ali “projetos de grande e média dimensão”, de forma a potenciar outros mais pequenos e assim criar uma oferta diversificada e complementar.

Além disso, José Graça falou na necessidade de criar creches e melhorar estradas e o parque escolar do interior do concelho.

Já o atual presidente da autarquia, que se recandidata ao cargo pelo PS, Vítor Aleixo, recusa “reproduzir” o modelo do litoral no interior do concelho, por isso defende a sua revitalização através da criação de “pequenas unidades” turísticas, aliada à exploração agrícola e florestal e acompanhada por “medidas de descriminação positiva”.

Para o candidato da CDU, António Vairinhos Martins, o repovoamento do interior deve assentar no desenvolvimento da agricultura e da pequena indústria, assim como na melhoria da rede de transportes e no reforço das políticas de proximidade, designadamente através da “reposição do mapa das freguesias”.

Joaquim Sarmento Martins, candidato do Bloco de Esquerda, defendeu, entre outras medidas, a criação de habitação a custos controlados no interior do concelho para a fixação de jovens.