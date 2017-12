Loulé: Canções de Natal invadem freguesias do concelho

Connect on Linked in

A música será uma das componentes do Programa de Animação de Natal no Concelho de Loulé. A câmara municipal promove mais uma edição das Canções de Natal que, a partir deste sábado e até ao próximo dia 17, irão invadir as freguesias com sonoridades desta quadra.

No arranque do evento, hoje, sábado, pelas 16h00, o agrupamento Filomúsica, composto por cantores e músicos do Teatro Nacional de S. Carlos, atua na Igreja Matriz de Loulé.

Também hoje às 16h00, o Grupo Coral de Tavira e Quarteira vai estar em Boliqueime, na Igreja de S. Sebastião, e no domingo, às 16h00, na Igreja de Nossa Senhora da Glória, em Benafim.

De Faro para Loulé, no domingo, pelas 16h00, o Grupo Musical de Santa Maria apresenta um concerto na Igreja de Santa Rita, na Tôr, e no dia 9, pelas 14h00, o grupo atua no Lar de Idosos da Casa do Povo do Ameixial/Grupo Desportivo Ameixialense. Está ainda previsto um concerto com o Grupo Musical de Santa Maria no dia 16, pelas 16h00, em Salir, na Igreja de S. Sebastião.

O Conjunto Coral do Conservatório de Música de Loulé junta-se a este programa de Canções de Natal em dose dupla: dia 9, pelas 16h00, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Alte, e dia 10, pelas 11h00, na Igreja de S. João da Venda, em Almancil.

Em Querença, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, dia 10, pelas 16h00, a música de Natal chega pelas vozes do Coro da Universidade Sénior de Loulé.

O Angelicus Duo, que alia à voz as sonoridades da harpa, através de elementos do Teatro Nacional de S. Carlos, apresenta um espetáculo no dia 16, pelas 15h00, na Igreja de S. Francisco.

No encerramento desta edição das Canções de Natal, a Orquestra Clássica do Sul apresenta mais um Concerto de Natal na Igreja de S. Pedro do Mar. Esta iniciativa tem lugar no dia 17, pelas 16h00.

Todos os concertos são de entrada livre.